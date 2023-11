Mansão de Ana Hickmann é bloqueada para quitar dívida milionária; entenda

A mansão de Ana Hickmann em Itu (SP) foi bloqueada pelo banco Safra para o pagamento da dívida de R$1,6 milhão.Com a petição protocolada na Justiça, se a apresentadora vender o imóvel, parte do valor será automaticamente usado para quitar a despesa milionária à instituição financeira.

Além da residência de 6,5 mil metros quadrados, outros dois imóveis de Ana também estão passando pelo mesmo processo. São eles: o apartamento no bairro Perdizes, e o terreno de R$ 6,5 milhões no Pacaembu, ambos em São Paulo, segundo o portal Metrópoles.

Por conta das dívidas atreladas ao nome da modelo e ao marido dela, Alexandre Correa, um apartamento do casal na Pompéia e cinco carros da apresentadora já estavam bloqueados. Os dois devem R$2,5 milhões ao banco Sicredi.

No último dia 23, alguns administradores da empresa do casal, Ana Hickmann Serviços Ltda, tiveram sete veículos retidos devido às dívidas acumuladas por empréstimos. Os dois devem R$ 2,6 milhões para o Banco do Brasil, R$ 1,2 milhão para o Bradesco, R$ 682 mil para Caixa Econômica Federal e R$ 513 mil para o Banco Original.

