Alexandre Correa diz que quer ver o filho: ‘Já chorei tudo que eu tinha para chorar'

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, utilizou as redes sociais no último sábado (25), para desmentir que estaria tentando agilizar a partilha de bens com a apresentadora. Nos Stories, o empresário afirmou que gostaria de ver o filho, fruto do relacionamento com Hickmann, quem segundo ele, estaria sendo impedido de visitar.

“Escreveram [Alexandre não especifica quem ou onde] que eu quero agilizar a partilha de bens. Errado, mentira. A última coisa que eu tô querendo agilizar é a partilha de bens, o que eu quero agilizar é o direito de ver o meu filho. Faz 14 dias que não vejo o menino, estou com muita, muita saudade. Já chorei tudo que eu tinha para chorar”, afirmou.

Em seguida, Alexandre afirmou que gostaria de agilizar, sim, o diversório, mas em prol do bem-estar da criança de 10 anos. “Outra coisa que eu quero agilizar, onde meu braço alcançar, a segurança psicológica e o bem-estar dele. Posto isso, agilizar, sim, a separação, resolver os problemas que a empresa vem enfrentando. E aí falar da partilha de bens. A partilha de bens não é minha prioridade”, concluiu.