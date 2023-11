Ana Hickmann revela que teve ajuda cachorro de estimação para se defender de Alexandre Correa

Ana Hickmann falou pela primeira vez no último domingo (26) sobre a violência doméstica que sofreu do marido, o empresário Alexandre Corrêa. Na entrevista, a apresentadora relatou que a briga do casal começou na cozinha, se estendeu para a outra parte da mansão onde eles moravam juntos no interior de São Paulo, e só conseguiu se “salvar” de mais agressões porque contou com a ajuda de um dos seus cachorros para afastar o esposo.

Hickmann relatou que a discussão com Alexandre começou após o almoço, quando ela e o filho conversavam na cozinha da residência sobre algumas mudanças que iriam ocorrer em suas vidas. À Carolina Ferraz, Ana confirmou que a criança de 10 assistiu à briga, mas não chegou a ver a mãe sendo agredida.

“Sim. A hora que ele fechou a porta no meu braço, não, mas antes sim”, falou ela. “Ele [Alexandre] reclamou que eu não tinha o direito de falar sobre isso com nosso filho, que eu era uma louca”, relatou na entrevista ao ‘Domingão Espetacular’.

Após a funcionária da casa ter levado o menino para outro cômodo da casa, os ânimos de Alexandre se exaltaram, segundo relatou Ana Hickmann. “Ele veio para cima com o corpo, e eu questionei: ‘Você vai me bater? Mentir, tudo bem, mas me bater?’. Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada. Ele não deu porque eu esquivei”, continuou a apresentadora.

Ana contou que chegar pegar o celular para ligar para a polícia e Correa tentou tirar o aparelho da mão dela. Foi quando Alexandre prensou o braço da mulher na porta, causando um ferimento. “Eu estava com o celular na mão, ele viu que não ia conseguir pegar e foi quando ele fechou a porta no meu cotovelo. Na hora, eu não senti dor. Mas meus cachorros estavam atrás de mim, latindo muito. E eu gritei: ‘Pega’. Um dos cachorros pegou e eu consegui fechar a porta. Daí eu já não mexia mais meu braço, ficou inchado”, acrescentou no relato.