Ana Hickmann confirma agressões do marido em entrevista: 'Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada'

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, que vai ao ar na noite deste domingo (26), a apresentadora Ana Hickmann confirmou que o marido, Alexandre Correa, tentou lhe dar uma cabeçada durante uma briga. “Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada”, afirmou para Carolina Ferraz, que a entrevista no programa. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que teve acesso prévio à entrevista, ainda inédita.

É a primeira vez que Ana Hickmann se manifesta, em detalhes e na TV aberta, sobre a violência doméstica que sofreu do marido no dia 11 de novembro, quando o caso veio à tona. Durante a entrevista, ela também fala sobre seu pedido de divórcio litigioso e com medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha.

No programa, a apresentadora detalha também o medo que sentiu durante a agressão. "Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava, fiquei com medo dele", disse. Ela afirmou ainda que as agressões não eram novidade no casamento. “Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo”, declarou, emocionada.

Sobre o caso

Ana Hickmann e Alexandre Correa, casados por 25 anos, tiveram uma discussão em sua casa, em Itu, São Paulo, no dia 11 de novembro. A apresentadora relatou, em boletim de ocorrência, que foi pressionada contra a parede por Correa, que é lutador de jiu-jitsu. A agressão resultou em uma contusão no cotovelo esquerdo, quando este foi apertado contra uma porta de correr. A cena foi presenciada pelo filho do casal, de 10 anos, e por funcionários da residência. Ana Hickmann procurou ajuda policial e registrou o caso como lesão corporal e violência doméstica.