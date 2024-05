Inauguração da Galeria de Arte Rose Maiorana abre novo espaço para arte em Belém

Na noite da última quinta-feira, 17, a artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, celebrou a inauguração da sua própria galeria de arte, situada na Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém. O evento contou com a presença de familiares, amigos, artistas e personalidades que apoiam a arte, marcando o início de uma nova fase para a artista e a cena cultural da capital paraense.

A Galeria de Arte Rose Maiorana abre suas portas para o público com a exposição inaugural "Profundo", composta por obras da própria Rose. A exposição estará aberta à visitação até o dia 17 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. A entrada é gratuita, proporcionando acesso democrático à arte para todos os interessados. A mostra em apoio do Grupo Liberal e da Porte Engenharia.

Rose expressou sua emoção ao ver um sonho antigo se concretizar com a abertura da galeria. Para a artista plástica, este espaço representa uma oportunidade não apenas para exibir suas próprias criações, que incluem telas e itens como tênis, ecobags, cadernas e canecas, mas também promover um contato mais próximo do público que aprecia seu trabalho.

"A missão da galeria é justamente essa, ser um espaço para os artistas consagrados e dar a oportunidade para artistas que estão começando de expor sua arte. É sobre inclusão e oportunidade. O cenário artística de Belém é rico e precisa ser mostrado", declarou a artista plástica.

Para Rose, com a abertura da galeria, a arte e a cultura ganham mais espaço, consequentemente a cidade de Belém e o estado também ganham culturalmente.

FUTURO PROMISSOR

O espaço não se limitará apenas às exposições artísticas. A galeria também está planejada para ser um ponto de encontro para debates e acolhimento das diversas vertentes da arte.

"É um espaço para exposições individuais e coletivas que receberá o trabalho de diversos artistas. Teremos futuramente workshops com pautas que possam ajudar a quem fez arte e promove cultura. E contamos com um charmoso café", detalhou Rose Maiorana.

A artista plástica destacou também seu compromisso com a cultura local e internacional. Segundo Rose, a galeria não apenas servirá para promover a arte regional, mas também buscará projetar os artistas de Belém em um cenário mais amplo.

Com o sucesso da exposição itinerante "Amazônia Líquida", que já circulou por vários estados brasileiros e países internacionais, Rose espera que a Galeria de Artes contribua para dar protagonismo aos artista da região.

"Com a movimentação da COP 30 a galeria espera contribuir dando protagonismo a artistas locais para que nossa arte e cultura ganhem cada vez mais expressão", afirmou a artista plástica.

EXPOSIÇÃO 'PROFUNDO'

Para marcar a inauguração, a exposição "Profundo" foi escolhida, trazendo obras que refletem recortes emocionais da vida de Rose Maiorana. A mostra promete envolver e emocionar os visitantes, oferecendo uma imersão profunda no universo pessoal da artista. “Posso dizer que a arte me curou e isso vai estar retratado nessa exposição”, declarou Rose.

Ainda conforme o texto de apresentação da exposição, “Profundo” é “o ponto em que consegue trazer à superfície de sua consciência superações e pensamentos de um tempo de vida submersos, sensações transmutadas de uma realidade sentida”. E é, também, “o fôlego tomado ao voltar de um mergulho em sua própria natureza humana”.

Aurélio Oliveira, responsável por assinar a comunicação visual da Galeria de Arte Rose Maiorana, mencionou que a inspiração da mostra foi a própria artista, com sua história e sentimentos. “O vermelho está presente nos elementos e simboliza sua paixão pela vida e a arte, onde ambas se misturam de maneira alucinante. O uso da iconografia de uma boca carnuda e vermelha semiaberta, extraída de sua própria obra, reforça seus desejos, aflições e ímpeto para falar e contar o que essa mulher sente”, explicou.

Aurélio Oliveira destacou a importância da galeria para agregar os conteúdos artísticos de diversos profissionais: “A arte faz parte da vida de todo mundo e para Belém ter esse novo espaço, que possa agregar novos artistas, dando visibilidade e oportunidade, é importante. Porque inclui entretenimento e também um espaço para contemplar a arte, a vida e o trabalho de muitos artistas no Estado”.

Para Ernani Guilhon, diretor da Porte Engenharia, apoiador da Galeria Rose Maiorana, o local vai ser o espaço apropriado para deixar a arte agir, por conta disso, diversos artistas locais estiveram na inauguração para conhecer “Profundo” e celebrar essa a oportunidade de ter esse local em Belém.

“Vai ser um local que você pode ter uma voz garantida, que você pode falar e exprimir de qualquer maneira, através dos diversos segmentos da arte”, disse Ernani.