Galeria Rose Maiorana é inaugurada com exposição ‘Profundo’

Na noite desta quinta-feira (16), foi inaugurada oficialmente a Galeria Rose Maiorana. A artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebeu no espaço, localizado na Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém, convidados para brindar esse momento.

“Estou muito feliz. Em Belém não tem espaço para os artistas, eles reclamam sobre isso, de não ter onde expor. Agora tem um lugar de referência, mais uma galeria para o Pará, que vai funcionar gratuitamente, sem pagar. Estamos aqui para acolher todos”, pontua a artista.

Além de exposições, a Galeria Rose Maiorana vai ser um local de debates e acolhimento para as diversas vertentes da arte, não só para profissionais, mas também para os apreciadores.

Para celebrar esse novo momento na vida profissional de Rose Maiorana, o local foi inaugurado com a sua exposição “Profundo”, que apresenta a alma da artista diante da sua jornada de vida, transcendendo a sua essência e captando suas emoções.

A exposição ficará disponível para visitação até dia 17 de junho. Com entrada gratuita, a visita do público pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h, aos sábados, o horário é de 9h às 12h.

Aurélio Oliveira, responsável por assinar a comunicação visual da Galeria de Arte Rose Maiorana, encontrou na jornada artística de Rose a inspiração para mostrar para o público toda a profundidade da artista, não só com “Profundo”, mas também diante de toda a caminhada realizada por ela profissionalmente.

“Venho acompanhando desde a primeira exposição do trabalho da Rose Maiorana e ter a abertura dessa galeria com essa exposição ‘Profundo’, que traz esse profundo como um mergulho na própria essência da artista, é especial. Ela trouxe um recorte do que os sentimentos dela significam, como a arte a salvou de muitos processos de tristeza. É importante para ela dar essa perspectiva que traz a vida novamente para ela e essa vida que ela tem, ela vive intensamente”, explica.

Além disso, Aurélio Oliveira destaca a importância da galeria para agregar os conteúdos artísticos de diversos profissionais: “A arte faz parte da vida de todo mundo e para Belém ter esse novo espaço, que possa agregar novos artistas, dando visibilidade e oportunidade, é importante. Porque inclui entretenimento e também um espaço para contemplar a arte, a vida e o trabalho de muitos artistas no Estado”.

A Galeria Rose Maiorana chega como uma oportunidade de agregar pessoas e sentimentos transpostos em diversas manifestações artísticas, levando para próximo ao público a arte de forma democrática.

“A Porte Engenharia se sente muito orgulhosa e feliz em estar apoiando esse projeto da Rose na criação desse espaço maravilhoso que vai estimular a precisão da arte, além de estimular novos artistas e também os conhecidos. Vai ser um local que você pode ter uma voz garantida, que você pode falar e exprimir de qualquer maneira, através dos diversos segmentos da arte”, disse Ernani Guilhon, diretor da Porte Engenharia, apoiador da Galeria Rose Maiorana.

Como citado por Ernani Guilhon, o local vai ser o espaço apropriado para deixar a arte agir, por conta disso, diversos artistas locais estiveram na inauguração para conhecer “Profundo” e celebrar essa a oportunidade de ter esse local em Belém.

“Eu venho acompanhando a evolução da Rose Maiorana, e ela tem sido extraordinária. É impressionante o quanto ela valoriza a arte. Gosto do posicionamento dela de forma geral, quando falamos de arte, e isso é muito importante para nós, artistas, e também para a cultura da cidade de Belém”, avaliou o artista plástico e designer de produtos, Clayton Faber.

Agende-se

Exposição Profundo

Data: até 17 de junho

Horários: de segunda a sexta-feira, 9h às 18h; e aos sábados, de 9h às 12h;

Local: Galeria Rose Maiorana - Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém