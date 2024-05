Galeria de Arte Rose Maiorana inaugura em Belém com nova exposição da artista

A artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebe convidados especiais na noite de hoje, 16, para a inauguração da sua galeria de arte. O espaço, localizado na Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém, acolherá seus trabalhos e também possibilitará que outros artistas exponham suas obras. A partir do dia 17 de maio, o público poderá frequentar o espaço, que traz em sua programação inaugural a exposição “Profundo”, com obras da própria Rose. As visitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h; e aos sábados, de 9h às 12h. A entrada é gratuita. A exposição tem o apoio da Porte Engenharia e Grupo Liberal.

Rose disse estar muito emocionada ao realizar esse sonho tão aguardado: “Ter a minha galeria é ter a arte como protagonista da minha vida. É ter a possibilidade de expandir e apoiar cada vez mais a arte. E o melhor: é poder contribuir com a arte de outros artistas”.

A galeria de arte Rose Maiorana também será um local de encontro e troca entre artistas e apreciadores de arte. Ernani Guilhon, diretor da Porte Engenharia, ressaltou a importância desse novo espaço cultural para a capital paraense. Segundo ele, o local trará muitos benefícios para a formação de cidadãos mais críticos, assim como lazer para os amantes da arte.

“Temos poucas galerias de arte na cidade, logo, este é um momento único tanto para a empresa quanto para Belém. Apoiar projetos desta natureza nos deixa imensamente orgulhosos e gratos por fazer parte desta história. Proporcionar à comunidade a disponibilidade de mais um local para compartilhamento da arte, de vivências de diversas manifestações culturais e que será um ponto de acolhimento e de voz a vários artistas”, declarou Ernani.

PRIMEIRA MOSTRA

A mostra inaugural trará novas obras de Rose Maiorana. Intitulada como “Profundo”, as telas refletem a essência da artista plástica e sua jornada de vida. “Posso dizer que a arte me curou e isso vai estar retratado nessa exposição”, declarou a artista.

Ainda segundo Rose Maiorana, a “arte derrama figurações profundas e misturadas de mulher, filha, mãe, irmã, avó e amante da arte”. Ainda conforme o texto de apresentação da exposição, “Profundo” é “o ponto em que consegue trazer à superfície de sua consciência superações e pensamentos de um tempo de vida submersos, sensações transmutadas de uma realidade sentida”. E é, também, “o fôlego tomado ao voltar de um mergulho em sua própria natureza humana”.

Segundo Aurélio Oliveira, responsável por assinar a comunicação visual da Galeria de Arte Rose Maiorana, a inspiração da mostra foi a própria artista, com sua história e sentimentos. “O vermelho está presente nos elementos e simboliza sua paixão pela vida e a arte, onde ambas se misturam de maneira alucinante. O uso da iconografia de uma boca carnuda e vermelha semiaberta, extraída de sua própria obra, reforça seus desejos, aflições e ímpeto para falar e contar o que essa mulher sente”, explicou.

Para a comunidade artística local, a inauguração da galeria representa muito mais do que apenas a abertura de mais um espaço de cultura. O artista plástico Geraldo Teixeira destacou a importância da criação e manutenção de espaços para a divulgação e difusão da cultura na região “Uma artista que, de forma sistemática e intensa, se deixa provocar pelos matizes que habitam a Amazônia”, afirmou.

Para Jorge Eiró, outro artista plástico de renome, a inauguração da nova galeria na cidade se apresenta como um espaço para o crescimento do mercado de arte no estado. “A inauguração de uma nova galeria na cidade tem sempre um grande significado, pois se apresenta como um novo espaço que amplia a difusão do trabalho dos artistas locais”, complementou.

TRAJETÓRIA

Apesar de carregar tantas mostras renomadas em seu currículo, Rose Maiorana começou sua carreira plástica há menos de três anos. A primeira exposição da artista, intitulada “Explosão de Cores”, ocorreu em 2021. Um ano depois, veio a “aFLORar”, que reuniu 54 obras na Galeria do CCBEU. Nesse trabalho, ela passou a introduzir pigmentações de plantas e cores vibrantes.

Rose Maiorana, artista plástica paraense, fez parte da exposição “Mulheres que Transformam” (Alexandre Puget/ Divulgação)

Foi na mesma época que as ideias avançaram para fora da tela, fazendo com que Rose pintasse também tênis, agendas, cartões postais, tecidos, lençóis e toalhas, marcado pelo estilo multicolorido da artista.

Em outubro de 2022, foi a vez da exposição “Cores da Fé”, que contou com obras da série criativa da artista plástica. Dessa vez, ela se debruçou sobre as fotografias do tema Círio de Nazaré, de autoria de Tarso Sarraf, fazendo intervenções nas imagens com pinceladas coloridas. O resultado foi uma safra artística ainda mais sensível, que enfatizou a devoção à padroeira dos paraenses.

Rose Maiorana mostra a imagem pintada por ela. (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Um dos últimos trabalhos de Rose foi a exposição “Amazônia Líquida” que estreou nacionalmente em 2023, em uma galeria de São Paulo. Em outubro do mesmo ano, a mostra passou pela galeria do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU) e seguiu como uma mostra itinerante, passando pelo Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT - 8) e Shopping Castanheira.

Rose Maiorana e Tarso Sarraf (Divulgação)

A beleza da Amazônia presente nas obras de Rose e Tarso esteve, ainda, em dezembro de 2023, na exposição coletiva Pop Up Art100, que passou por Barcelona, na Espanha e Cascais, em Portugal.

SERVIÇO

Inauguração Galeria de Arte Rose Maiorana

Data: 16 de maio;

Horário: 19h;

Para convidados especiais;

Local: atrás da sede do Jornal O Liberal;

As visitações poderão ser feitas a partir de sexta-feira, 17 de maio, nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, 9h às 18h; e aos sábados, de 9h às 12h;

Com entrada gratuita.