Exclusivo: Péricles fala sobre 'Calendário - Ao Vivo' e da vontade de vir ao Círio 2024

O cantor Péricles, o famoso Pericão, lança o audiovisual ‘Calendário – Ao Vivo’. São 18 músicas, entre canções conhecidas e algumas surpresas. Uma das canções mais emocionantes do projeto é a releitura de “Maria, Maria”, na qual o cantor divide o palco com sua filha Maria Helena.

A regravação do clássico de Milton Nascimento também foi um momento de fã, já que depois que Péricles cantou com a filha no palco, ele teve a oportunidade de conhecer o compositor, que é seu grande ídolo.

"Calendário – Ao Vivo’ foi gravado em janeiro deste ano, nos Estúdios Quanta, em São Paulo, sob uma atmosfera intimista e com um público formado apenas de fãs pré-selecionados através de uma promoção.

Péricles ganhou o coração dos pagodeiros ainda nos anos 1990. Ele completa quase 40 anos dedicado à música, são mais de 12 de carreira solo. No Exaltasamba, foram 26 anos como vocalista da banda.

Com uma carreira solo consolidada, Péricles bateu um papo exclusivo com o Grupo Liberal.

Péricles, me fala um pouco sobre esse lançamento... está chegando aí um audiovisual vindo de uma apresentação ao vivo, que é capaz de captar a entrega do público?

P: É sempre muito gratificante concretizar um projeto que foi planejado com tanto carinho. Para a gravação deste novo audiovisual – Calendário – Ao Vivo – decidimos fazer algo mais intimista, com uma plateia formada por fãs que foram sorteados através de uma promoção que fizemos nas minhas redes sociais. O resultado ficou incrível. Ano passado lançamos o álbum de estúdio deste trabalho e para a versão ao vivo incluímos essas 8 faixas e outras 10 canções escolhidas a dedo, entre elas a regravação de ‘Maria, Maria’, clássico de Milton Nascimento, que contou com a participação mais do que especial da minha filha Maria Helena.

Lucas Morato já é um talento conhecido do público, agora as pessoas estão conhecendo a Maria Helena. Como é ter em casa tantos talentos?

P: Eu sou abençoado por ter sido escolhido para ser pai de duas pessoas tão especiais. O Lucas já é um nome conhecido na música, um compositor talentoso e um artista que está trilhando um lindo caminho. A Maria, mesmo pequena, com 4 anos, já dá sinais claros de que provavelmente irá se enveredar também ao meio artístico. Ela é afinada, gosta do palco, dos bastidores de gravações e dos instrumentos. O futuro a Deus pertence e iremos apoiá-la em qualquer profissão que escolher.

A releitura de “Maria, Maria” com Maria Helena tem um gostinho especial, certo? Fala para gente como foi ter no palco a sua filha com uma música tão significativa?

P: Quando eu decidi incluir essa canção no audiovisual, o pensamento na Maria Helena, cantando comigo, foi automático. Quis fazer uma homenagem a todas Marias, que me ajudaram e ajudam a ser quem eu sou hoje, representadas pela minha filha Maria Helena.

Milton Nascimento comemorou 60 anos de carreira e entregou um show belíssimo para o público, e você teve a honra de conhecê-lo, como foi esse momento? O que o Milton significa para você?

P: O Milton é uma lenda da música, um artista que transcende gerações. Sou fã e ele é também um dos meus grandes ídolos. Então, imagina a emoção de estar frente a frente a um ídolo pela primeira vez. Nunca tínhamos conversado antes, só nos encontrado rapidamente, lá em 2013, nos bastidores do extinto programa Esquenta da Rede Globo. Foi um momento mágico, grandioso, que tocou profundamente minha alma e que jamais será esquecido.

O público do Pará te ama e acho que sentes isso nas diversas apresentações que teve por aqui. Qual a importância dos paraenses na sua trajetória musical? Tem alguma história bacana aqui?

P: Gosto muito do Estado e geralmente, no mês de outubro, me junto na fé dos paraenses para celebrar a Virgem de Nazaré. Onde tem um paraense, tem gente com fé e já pude constatar isso em vários lugares do mundo. O público do Pará tem um grande carinho muito grande por mim e sempre faço questão de mostrar o quanto eu amo esse estado e o quanto ele é importante pra mim.

Tem alguma previsão de show em Belém ou no Pará?

P: Acredito que em outubro estarei em Belém para o Círio de Nazaré. Já estou com muitas saudades dos paraenses.

O Soweto está fazendo um revival este ano, você tem algum projeto de reunir o Extaltasamba para comemorar por exemplo 35 anos de trajetória musical?

P: Eu costumo nunca dizer nunca, mas não é algo que está nos nossos planos. O Exaltasamba faz parte da minha história e serei eternamente grato.