Raul Gazolla conta que ligou para marido de assassina de Daniella Perez: 'Casou com o demônio'

O ator Raul Gazolla, participou do programa “Vem com a Gente”, na TV Band, e contou algumas coisas que ele nunca disse na TV aberta. O artista falou principalmente sobre a impunidade no caso do assassinato de sua esposa, a atriz Daniella Perez.

No programa, que foi ao ar na última quarta-feira (15), Gazolla recordou que já teve cinco infartos desde o crime e que chegou a ligar para o marido atual de Paula Thomaz, uma das assassinas da esposa.

Na ligação, Gazolla disse que ele deveria ter cuidado, porque ele está casado com o “demônio.”

“Tudo que você vive intensamente, alegria ou tristeza, quem sente são suas células. A Dani foi assassinada eu tinha 36 anos e é aquela dor que você abranda com o tempo, mas ela nunca sai do seu corpo”, desabafou o viúvo da atriz Daniella Perez.

O artista comentou que o primeiro infarto foi quase 20 anos após a morte da mulher: “O primeiro infarto foi aos 54 anos, quase 20 anos depois [do assassinato de Daniella]”.

Ele e a atriz ficaram casados por dois anos.

Gazolla chamou os dois condenados pelo crime, Guilherme de Pádua e sua mulher, Paula Nogueira Thomaz, de “demônios: “Um já foi graças ao demônio [Guilherme morreu em 2022 vítima de infarto] enfim e a outra está aí, trocou de nome e casou novamente. Convenceu o marido que era tudo uma fake news [que teria participado do assassinato de Daniella Perez]. Eu não sei como que alguém acreditou que a mulher não estava envolvida. Houve um julgamento, um processo, ela que deu três facadas no pescoço da Dani, não quero levar esse assunto a diante, mas casou e teve um casal de filhos, que não tem culpa absolutamente de nada. Mas eu já falei uma vez, vou falar de novo pra esse rapaz que se casou: não faz xixi fora do penico não que você não acorda no dia seguinte, que você casou com o demônio disfarçado de anjo”.

Paula Thomaz agora é Paula Nogueira Peixoto, nome

adquirido após o casamento.