Funcionária considerada o braço direito de Ana Hickmann não trabalha mais para apresentadora

A carreira de Ana Hickmann passa por mudanças. A apresentadora encerrou contrato com a funcionária que era considerada seu braço direito dentro da Hickmann Serviços, Cláudia Helena. A profissional era uma funcionária de longa data, com 13 anos de empresa. Cláudia acompanhava Ana Hickmann em diversos compromissos profissionais, viagens e em atividades da vida privada.

O anúncio do desligamento foi feito por meio de mensagem no WhatsApp. "Estou entrando em contato para informar que não faço mais parte do quadro da Hickmann Serviços. Muito obrigada por todos esses anos de parceria."

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre mencionou Cláudia com apreço, chegando a chamá-la de "heroína" em uma postagem de 2018. Ana Hickmann deixou de seguir Cláudia Helena no Instagram. Os detalhes sobre o término da parceria ainda não foram divulgados.

A vida da apresentadora passa por transformações significativas desde a agressão sofrida por seu marido, Alexandre Corrêa, e a revelação de dívidas milionárias na empresa do casal.