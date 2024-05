A caminho de Belém, esposa de Poze do Rodo mostra como fica o pescoço do artista com quilos de ouro

Dentro do avião e antes de chegar a Belém, a influenciadora carioca Vivi Noronha, esposa de Poze do Rodo, mostrou como fica o pescoço do artista com quilos de ouro de um cordão que ele usa. O rapper vem à capital paraense para se apresentar no Amazon Music Festival, e é uma das atrações mais esperadas do festival que traz os maiores nomes do trap nacional. “Partiu Belém do Pará, terra do tacacá, terra da Joelma”, disse Rodo antes embarcar.

Uma das publicações que Vivi fez em seu stories no Instagram, ela mostrou o cordão do companheiro que quase chega na altura da cintura, cravado de pedras preciosas. “Olha a marca (no pescoço). (...) Quando vocês me perguntam como que ele consegue andar com isso. Mas você é forte, né, amor?” pergunta Noronha.

“Conseguir é osso, mas uma vaidade né. Tá arrancando a carne, mas tem que manter”, responde Poze logo na sequência. Vivi compartilhou que o casal já está em Belém. O rapper foi cercado por uma multidão de fãs assim que chegou.

Além de Poze, o Amazon Music Festival terá a apresentação de MC Maneirinho, Tz da Coronel e Chefin neste sábado (18). Na sexta (17), foi a vez de Cabelinho, Major Rd, Oruam e Kayblack. Com milhões de plays nas plataformas de streaming, eles somam dezenas de hits nas playlists mais escutadas dos aplicativos de músicas.