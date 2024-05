Poze do Rodo faz show no Amazon Music Festival: veja outras atrações e que horas começa o evento

Nesta sexta-feira (17), o Amazon Music Festival dá start na maior e melhor programação de trap nacional. O festival, que está no seu terceiro ano consecutivo, promove uma experiência única ao longo dos próximos dois dias, no estacionamento do estádio Mangueirão, a partir das 20h.

Hoje se apresentam Cabelinho, Major Rd, Oruam e Kayblack. No sábado (18), terá: Poze do Rodo, Tz da Coronel, Maneirinho e Chefin.

Os oito nomes anunciados pela Bis Entretenimento para o Amazon Music Festival são os maiores da cena nacional. Com milhões de plays nas plataformas de streaming, eles somam dezenas de hits nas playlistas mais escutadas dos aplicativos de músicas.

Poze do Rodo é um dos artistas mais esperados do evento. Ele se apresenta no sábado (18).

Com 15 milhões de seguidores, só no Instagram, o carioca, de apenas 25 anos, é o rei das polêmicas na web, mas também coleciona milhões de seguidores fiéis. Da última vez que ele esteve em Belém, no festival do ano passado, o artista foi recepcionado por centenas de fãs no aeroporto e também antes do seu show.

Além disso, ele conheceu um fã paraense que tinha o rosto dele tatuado no corpo.

“Sempre rolam muitas histórias em todos os lugares que passo, é sempre esse alvoroço com muito carinho da rapaziada e isso me deixa muito feliz. O mais legal é ver geral vibrando. Já estive em Belém algumas vezes fazendo shows e amo a recepção do público, energia sempre lá em cima”, relembra Poze.

O artista caiu ainda mais no gosto do público do Pará após viralizar um áudio dele realizado, através de inteligência artificial, cantando Voando Pro Pará, de Joelma. Poze entrou no clima e passou a cantar um trecho da música em algumas das suas apresentações.

Viralizou de forma tão rápida, que o trecho "Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa” na voz do carioca, ganhou até dancinha no Tik Tok.

“‘Me sinto Abençoado’ nunca pode faltar nos shows em Belém. Agora, eu acabei de soltar ‘Ordem do Mano’, uma parceria com meu mano Chefin, e quero muito levar essa pro público também”, antecipa o cantor.

Poze do Rodo, assim como essa nova geração de artistas, que inclusive estarão em Belém, fogem de uma máxima que existia há algum tempo, que o sucesso vinha com a divulgação em veículos de comunicação. Essa nova geração de músicos, principalmente após a pandemia, onde o público consumiu ainda mais conteúdos na web, se consolidou com esse público e é dele que vem as grandes divulgações, principalmente nas redes sociais.

Por isso, Poze entrega conteúdos diariamente nas suas redes sociais, seja a sua rotina pessoal como a profissional também, estabelecendo uma proximidade com os seus 15 milhões de seguidores.

“Eu faço tudo pelos meus fãs. Agradeço muito meus fãs e minha família por tudo que conquistei, sem eles eu não seria ninguém. Eles são a minha maior riqueza. Nas minhas músicas eu procuro falar muito do que estou vivendo na minha vida, desafios, superações, como eu dei a volta por cima, acho que muita gente se identifica. Eu também estou sempre respondendo meus fãs, divulgando aonde eu estou indo fazer shows, os lançamentos dos projetos… acho importante manter esse contato e assim a gente se fortalece”, finaliza Poze.

O cantor herdou o nome do local de onde veio, da Comunidade do Rodo, em Santa Cruz na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Poze é cantor, rapper e compositor brasileiro de funk carioca e trap que virou febre nacional por conta do seu talento e autenticidade.

Ele ganhou fama por volta de 2019, quando por acaso decidiu fazer uma homenagem aos seus amigos que faleceram ao lançar a música “Homenagem Pra Tropa do Rodo”. Poze também é cantor de muito “funk proibidão”.

No mesmo ano, ele lançou “Tô Voando Alto”, que foi a sua primeira música de grande sucesso e que alcançou 99 milhões de views no YouTube, até o momento.

SOLIDARIEDADE

Com o objetivo de proporcionar um momento especial para o público, com a área Amazon, que oferecerá um espaço gamer e de tatuagem, enquanto os camarotes fechados e individuais garantem conforto e exclusividade.

Terá ainda uma praça de alimentação variada, além da área Premium.

O evento traz uma atmosfera dos grandes festivais com os espaços Instagramáveis para registrar os momentos inesquecíveis.

Além disso, todos os alimentos arrecadados com os ingressos de meia solidárias serão destinados ao estado do Rio Grande do Sul, que atualmente passa por momentos de temporais e chuvas, deixando milhares de desabrigados.

Agende-se

Datas: hoje, 17, e amanhã, 18

Hora: 20h

Local: estacionamento do estádio Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém

Informações: @bisentretenimento