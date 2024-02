Poze do Rodo preocupa fãs após post sobre sexto filho

Poze do Rodo deixou seus fãs preocupados neste sábado (10/2) ao compartilhar que estava enfrentando um dos dias mais difíceis de sua vida. Em uma postagem no Instagram, o cantor adicionou um emoji de anjo, o que despertou especulações entre seus seguidores sobre possíveis problemas envolvendo seu sexto filho, cuja chegada havia sido anunciado recentemente.

"Estou passando pelo pior dia da minha vida", escreveu ele, acompanhado de emojis de choro, enquanto uma música intitulada "Descansa" tocava ao fundo.

(Reprodução Instagram Poze do Rodo)

Pai de cinco filhos aos 25 anos, Poze revelou em janeiro que estava à espera de mais um herdeiro, além de brincar com Neymar ao mencionar a dificuldade do jogador em alcançá-lo no número de filhos: "Vou ser papai mais uma vez, sim! Neymar, vai ficar difícil você me alcançar", escreveu o funkeiro.

Poze do Rodo é pai de três filhos com a ex-mulher, Vivianne Noronha: Júlia, de três anos, Miguel, de dois, e Laura, de um. Além disso, em setembro, ele anunciou o nascimento de sua quarta filha, Jade, fruto de seu relacionamento com Isabelly Pereira, e em novembro deu as boas-vindas à filha caçula, Manuela, fruto de um affair com a estudante de biomedicina Myllena Rocha.