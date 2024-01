BBB 24: Poze do Rodo chama Rodriguinho de 'velho gagá' após ter carreira menosprezada por ele

MC Poze do Rodo foi a vítima da vez de Rodriguinho. Depois de falar do trabalho de alguns artistas no BBB 24, o pagodeiro decidiu opinar sobre a carreira do rapper e causou mais polêmica. Nesta sexta-feira (26), em conversa com colegas de confinamento, ele menosprezou o sucesso nacional de MC Poze do Rodo e indignou os fãs do rapper.

“Qual a música que o Poze tem, que o Brasil inteiro conhece?”, questionou o ex-Travessos em conversa com Juninho. O carioca defendeu o artista, mas Rodriguinho continuou sustentando a tese de que o MC é desconhecido do grande público e ainda fez comparação com a banda Jota Quest.

Fora do confinamento, Poze usou as redes sociais para atender os apelos dos seguidores, que clamaram por uma resposta. “Tenho que me deparar com esse cara aí. Todo mundo esperando a minha resposta, minha resposta é essa aí, que ele é um fanfarrão, velho gagá, 'tilt' terrível! Podendo viver a tua vida, a tua carreira, tudo que tu fez… Tá estragando a sua história falando mal de todos nós, falando mal de outros artistas, falando mal do próximo”, esbravejou o rapper.

Poze ainda criticou a postura de Rodriguinho dentro do programa global, e afirmou que ele está tirando a possibilidade de outros famosos participarem da atração em temporadas futuras.

“Tá tirando a chance de nós [artistas] pisar lá dentro! Nós é favela, irmão. Tu é fanfarrão, dizer que não conhece minha música, claro que tem gente que não conhece a minha música, não vou ficar querendo dar uma de brabo não. Mas tu conhece, pô. Tu conhece!”, completou.