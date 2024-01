BBB 24: Rodriguinho pede desculpas para Alane, que chora abraçada ao cantor; vídeo

Na mira das "Fadas", do BBB 24, Rodriguinho resolveu conversar com algumas sisters do quarto nesta sexta-feira (26). O cantor conversou com Deniziane, em seguida foi ao Quarto Fada acertar as contas com a paraense Alane.

A bailarina estava chateada com o músico após ser indicada por ele ao Paredão, tanto que, após ser escolhida e voltar, os dois ficaram sem se falar. Mas a amizade já ficou estremecida desde a primeira liderança do músico, quando ela não foi escolhida para o VIP.

Rodriguinho pede um abraço para Alane, que aceita o gesto e chora ao ser abraçada por ele. "Desculpa se eu te chateei, tá bom. Foi só uma jogada. Eu não tenho nada contra você. Gosto muito de você. Não quero ficar passando por você e a gente não se olhar, porque acho você muito engraçada, muito legal", disse o cantor. "Não leva isso para o coração, isso é um jogo. Você não é minha opção de voto agora. Uma hora vai ser e eu vou ser seu também, e está tudo bem", acrescentou. "Então, me desculpe se eu te chateei, eu não queria", assume ele.

Aos prantos, Alane assume que ficou magoada: "Me chateou muito. Porque a gente brincava muito, você me imitava dançando e tudo mais", disse. "Então, eu estou sentindo falta disso", confessou Rodriguinho.

"É, mas entende que agora não faz mais sentido para mim? Eu, de fato, gosto muito de ti. Eu não esperava isso", desabafou Alane. "Foi uma estratégia. Ninguém sabia. Eu não comentei com ninguém, não fiz fofoquinha... Foi só uma estratégia pelo que estava acontecendo no momento", respondeu o ex-Travessos. "Eu me deixei levar e naquela hora foi aquilo", explicou.