BBB 24: Cocô é achado no chão do banheiro, paraense Alane limpa e fica indignada

Na manhã desta quinta-feira (25), os participantes do BBB 24, da TV Globo, tiveram uma surpresa. Simplesmente havia fezes no chão de um dos banheiros da casa.

Lucas Luigi foi o primeiro a encontrar o "presente". Logo depois, ele alertou os brothers sobre o achado. Em seguida, foi a vez da Rainha das Rainhas, Alane, relatar à Beatriz o ocorrido.

"Esse é o cúmulo de não saber conviver com as pessoas. Cocô no chão... Eu sabia que ia passar por muita coisa no BBB, mas cocô no chão? A pessoa nunca vai dizer 'fui eu, desculpa'", disse a paraense. Bia achou que fosse brigadeiro.

VEJA MAIS

Coube à Alane se livrar de toda a sujeira do local: "Muita sacanagem isso! Eu só peguei porque eu tava meio bêbada", confessou a paraense à Leidy Elin. "Eu limpei com lencinho umedecido. Muita sacanagem a pessoa fazer isso no chão. Muita sacanagem!", reclamou.

Então, a carioca foi até Marcus e Matteus conversar sobre o assunto ainda durante a madrugada, e claro, os dois ficaram indignados com a situação.

Além das fezes, Luigi se mostrou chateado com a falta de higiene da casa, onde vez por outra se encontra calcinhas ou cuecas espalhadas.

Até o final do dia nenhum dos participantes do reality havia identificado quem era o autor da "sujeira" feita no banheiro.