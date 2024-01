BBB 24: Rodriguinho espia conversa de Alane e Beatriz sobre fazer cocô

Após usar o card de espiar câmeras pela casa do BBB 24, o líder Rodriguinho teve uma surpresa desagradável. Utilizando benefício de ouvir a conversa de Alane e Beatriz, o cantor acabou sendo surpreendido por uma conversa sobre como fazer as necessidades fisiológicas no vaso sanitário.

Nas imagens, as duas sisters aparecem debatendo sobre a maneira correta de se sentar no vazo, durante o momento da eliminação das fezes. Pelo vídeo, é possível perceber que Beatriz realiza a ação de uma maneira não convencional, o que deixa Alane chocada.

Rodriguinho, por sua vez, fica constrangido com a conversa das duas. “Eu preferia não tá escutando isso”, diz falando consigo.

Nas redes sociais, o vídeo que registra a conversa das duas e a reação do Rodriguinho já viralizou e conta com reações diversas dos usuários.

"Ele merece", afirmou um perfil

“Ô Rodriguinho, você tá achando ruim escutar assunto de como c%#ar? Vai ser a mesma sensação de ver você conversando quando sair kkkkkkkkkkkk”, comentou outro usuário.