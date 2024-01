BBB 24: Beatriz e Leidy Elin querem colocar Rodriguinho no Monstro

Durante uma conversa na sala do BBB 24. As sisters Leidy Elin e Beatriz falaram que pretendem colocar Rodriguinho no Monstro, no caso de vencerem a Prova do Anjo na próxima sexta-feira (26).

O papo entre as participantes iniciou com a Beatriz perguntando a Leidy quem ela colocaria no Castigo do Monstro, se conseguisse se tornar o anjo da semana.

De prontidão, Leidy respondeu que colocaria o Rodriguinho.

Em resposta, Beatriz complementou a fala da amiga. "Ele e o Buda, vai ser um casal lindo", disse a sister.

Leidy afirmou que não sabia quem seria a sua segunda opção para ir ao castigo.

O participante Rodriguinho já afirmou, em conversas com seu grupo, que desistiria do programa se alguém o colocasse no Monstro.