BBB 24: Pitel se irrita ao ver que trocaram leite condensado por rúcula: 'Traz alegria?'

As compras no mercado seguem causando conflitos dentro do Big Brother Brasil. Ao saber que Rodriguinho mandou os brothers Lucas Henrique, Luigi e Yasmin comprarem rúcula em vez de leite condensado, Giovanna Pitel ficou indignada e se revoltou com a atitude do pagodeiro dentro da casa.

Primeiro, a discussão começou depois que os selecionados para as compras informaram que esqueceram de comprar açúcar. Yasmin tenta amenizar e diz que pegou cinco latas de leite condensado, mas o pagodeiro interrompe e corrige a modelo, afirmando que foi somente uma, já que ele tirou o restante para comprar rúcula.

"Comprou rúcula para botar aonde? A única pessoa diabética aqui é você, meu parceiro [Rodriguinho]. Gente, rúcula traz alegria? Faz brigadeiro? Faz doce de leite?", reclamou a assistente social. "Ele está tentando salvar a gente para o futuro", brincou Yasmin.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)