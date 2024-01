BBB 24: Davi diz que Amanda, campeã da edição de 2023, o inspirou a entrar no reality; vídeo

No Big Brother Brasil 24, Davi disse que Amanda Meirelles, a ganhadora da edição de 2023, foi uma de suas inspirações para se inscrever no reality show. O motorista de aplicativo de 21 anos, que tem o sonho de ser médico como Amanda, conversava com os brothers, que explicavam o motivo para querer entrar no BBB, quando lembrou de sua história.

'Falei 'a Amanda pagou a faculdade dela à vista', ela falou isso não falou?", disse ele, ao que os colegas confirmaram a informação. "A faculdade, que ela tinha financiado 100%", lembrou Davi. Amanda utilizou o FIES para cursar Medicina e, ao ser escolhida para ao Big Brother Brasil, disse que tinha que pagar R$ 480 mil em 20 anos, quitando a dívida com o prêmio.

Davi lembrou, então, que isso foi o principal motivo para querer fazer parte do BBB. "E pensei: 'puxa, se ela vai pagar faculdade dela à vista, eu também posso pagar a minha à vista. Vou me inscrever [no BBB], também quero pagar a minha à vista'", afirmou.

"E foi nesse intuito que eu vi que eu tinha a oportunidade de realizar meu sonho através do sonho dela; não, do sonho dela, não, que ela já é médica. Mas ela pagou o financiamento da faculdade dela à vista", frisou. "Ela pagou em cash", completou.

