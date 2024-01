BBB 24: Davi diz que não confia no paraense Marcus Vinicius

Durante uma conversa no Big Brother Brasil 24 na noite desta quinta-feira (11), Davi revelou que não confia em Marcus Vinicius. A declaração foi feita em conversa com a dançarina Isabelle, no Quarto Magia.

Isabelle contou a Davi que Marcus Vinicius havia comentado com ela que achou seu sotaque forçado. "Hoje o Marcus veio conversar comigo uma coisa que não me tocou. Fiquei reflexiva, porque tenho muita certeza de quem eu sou. Ele veio falar para mim, porque Marcus é do Norte. É de Belém. Ele e Alane, que é uma bem bonita e alta... Ele falou que na percepção dele ele achou que eu poderia ser um pouco forçada quando ele me conheceu", conta Isabelle, que é do Amazonas.

"Eu achei até engraçado. Ele disse que pelo jeito que eu falo. Depois ele falou comigo que observou que isso falava mais sobre ele", continua a dançarina, deixando o amigo do Puxadinho reflexivo.

"É outra pessoa que eu não confio. Rodriguinho eu nem ligo, é um péssimo jogador. Estou aqui para eliminar grandes jogadores, que vejo que tem estratégia de jogo para chegar na final", disparou Davi.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)