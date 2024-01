BBB 24: paraense Marcus Vinicius pede apoio de todo mundo em vídeo viralizado na web; assista

O paraense Marcus Vinicius conseguiu uma vaga no BBB 24 e comemorou bastante essa conquista. Antes de entrar na casa mais viciada do Brasil, o comissário de voo deixou vários vídeos gravados para seus amigos e familiares.

O apresentador do reality Tadeu Schmidt revelou que para a edição deste ano foram quase 100 mil inscrições.

Esse ano foi a 13ª inscrição de brother no programa. A primeira vez que participou de uma seletiva ele tinha 18 anos.

No vídeo viralizado nesta quarta-feira (10), Marcus Vinicius aparece bastante empolgado e emocionado, e pede a ajuda dos seus amigos.

“Gente, esse vídeo é para vocês, amores da minha vida, meus amigos maravilhosos, que estão aqui nesse grupo, me apoiando e dando a cara a tapa por mim, passem pano para mim. Amigos, vocês me conhecem. Então gente, vai gente... não sei, façam o que vocês puderem para me ajudar. Vocês sabem o quanto eu queria estar nesse programa, então agora que eu estou quero muito, muito, muito que vocês me apoiem. Votem, divulguem no Instagram, no story, onde tiver que divulgar. Divulga! Fala com o vizinho, vai na padaria e fala: ‘vota no meu amigo, ele está no Big Brother’. Vocês sabem que eu amo vocês, quando sair quero dar um beijo e um abraço, agarrar muito vocês. Ai gente obrigado, obrigado, estou realizando um sonho”, disse o paraense no víde”, disse o paraense no vídeo.