BBB 24: paraenses Alane e Marcus Vinicius recebem punição gravíssima

Na noite desta quarta-feira (10), enquanto Deniziane, Marcus Vinicius e Alane estavam se arrumando para a primeira festa do BBB 24, a animação foi subitamente ofuscada pela tristeza. Eles receberam uma punição gravíssima e perderam, cada um, 500 estalecas.

O trio descumpriu uma das regras. Tudo porque a Líder saiu do Quarto do Líder e deixou os dois paraenses lá dentro.

No Quarto Magia, ao ouvirem o aviso sonoro, os participantes tentam entender o motivo da perda de estalecas. "Menos de 500! Gravíssima!", surpreende-se Thalyta.

"Foi alguma coisa do Quarto do Líder, se você deixar uma pessoa a mais entrar", diz Yasmin Brunet. Logo, Thalyta lembra que a sister não pode sair do cômodo e deixar os brothers lá sem ela. "O pessoal deve estar lá no quarto sem ela", indica a advogada.

"Ela veio aqui pedir cílios", afirma Michel. "É verdade, não pode ficar sem ela", lembra Beatriz.