BBB 24: paraenses Alane e Marcus Vinicius são os primeiros escolhidos para o VIP da líder Deniziane

A primeira líder do BBB 24, já formou seu grupo VIP no BBB 24. No programa ao vivo, comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt, Deniziane foi coroada no jardim da casa.

Além de mandar alguém direto para o paredão, a mineira montou seu grupo que terá regalias nesta primeira semana de programa, que inclui uma boa alimentação.

Os primeiros participantes chamados por ela foram os paraenses Alane e Marcus Vinicius, em seguida vieram: Matteus, Leidy Elin, Maycon, Rodriguinho, Beatriz, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo.

Deniziane se tornou líder após resistir quase 19 horas durante a Prova do Líder. A mineira comemorou o primeiro colar da liderança do BBB 24.

"Eu tenho um carro. Estou sem acreditar, primeiro pela liderança e porque primeiro carro da minha vida. Ando de ônibus o dia inteiro", comemora a fisioterapeuta.