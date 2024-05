Belém recebe 27° tributo a Bob Marley com shows de banda, DJ’s e discoteca; confira programação

Belém vai receber neste domingo (19/5) a 27ª edição do Tributo a Bob Marley Pará. A programação, que ocorrerá no Complexo Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal, vai iniciar a partir das 10h, com muita discoteca em vinil, show de bandas, DJ’s e Radiolas. Neste ano, a entrada para o evento é 1 kg de alimento não perecível, que será doado as vítimas atingidas pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul e também para comunidades em situação de vulnerabilidade social da capital paraense.

O público poderá se divertir em quatro espaços distintos do festival. Além do palco principal, que receberá as apresentações das bandas, também terá uma tenda de vinil que vai trazer os clássicos discos de vinil; uma tenda radiola com reggae eletrônico; mais uma com DJ’s, que reunirá os talentos do movimento reggae na cidade. Confira a programação completa:

Programação:

Palco principal

Show das bandas:

More Fyah;

Jamarock;

Floramor;

Tomé Viana;

Mandala Sounds;

Flaviano Ramos;

Raizes Da Alma;

Tropical Reggae;

Lady Dri;

Amazon Java.

Nos intervalos:

Dj Vitor Pedra;

Daniel Morais;

Junior Lapado;

Dj Carol C.

Tenda vinil



Cafe Jamaica X Janaci;

Equipe Miramar;

Freedom Roots X Lobos Do Reggae;

Equipe Cdp X M.Baldez;

Jamaica Brothers X Diamante Do Vinil;

Black Lion;

Vinil Records X Mano Roots;

Mr.Piu X Zeca Pedra;

Viana Roots X Airton Love;

Dread System X Macapa Roots;

Tarciso Roots X Jean Roots;

Conexão Rasta;

Castelo Do Vinil X Nonato Roots;

André Vinil X Anderson Barros;

Elton Campbell X Fábio Lopes;

Graci Roots X Jorge Black;

Discool Music X Jr°. Vaz;

Equipe De Ouro;

Hayden Roots X Tonhinho Roots.

Tenda radiola

Odinel Guedes;

Carlinhos Pedras;

Buty Marley;

Carlenilsom Roots;

Valinhos Roots;

Dj Elinaldo;

Mano Marley;

Matheus Roots;

Matty Roots;

Marcelo Roots Batista;

Mr. Mario;

Carlito Roots.

Tenda DJs

Dj Adriano Roots;

Dj Breno Roots;

Dj Cleide Roots;

Dj Marcelo Roots;

Dj Pepy Diretoria;

Dis Breno Marley E Tigresa Roots;

Dj Karina Withe;

Lulu Zion (Maranhão);

Dj Vander Pedra;

Dj Max Roots.

SERVIÇO

27º Festival Tributo a Bob Marley Pará

Dia: domingo, 19 de maio;

Horário: a partir das 10h;

Local: Complexo Turístico Ver-o-Rio;

A entrada é uma doação de 1kg de alimento não perecível.