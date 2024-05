Compadre Washington revela ter mágoa de Scheila Carvalho e fala sobre romance entre eles

O cantor Compadre Washington revelou que guarda uma grande mágoa de Scheila Carvalho. De acordo com ele, eles namoram em 1998, logo depois da dançarina entrar para o grupo É o Tchan, mas o relacionamento nunca teria sido assumido por parte de Scheila. O término teria ocorrido em 2002. A partir daí, os dois se tornaram rivais: “Detesto ela, não gosto dessa mulher”.

A revelação veio em uma entrevista para o Universo Axé, da TV Aratu, após 10 anos da separação.

“Não sei por que ela não assume que tivemos um romance, não sei se ela tem vergonha ou porque quando a gente terminou, brigou mesmo. Não falo com ela, detesto ela, não gosto dessa mulher”, declarou.

Compadre revelou o motivo do rompimento entre eles: “Isso tudo porque teve um lance que, quando terminamos, ela deixou de falar com minha filha, que adorava ela”.

Ainda segundo o artista, Scheila chegou a conquistar a confiança e os sentimentos da menina quando ainda se relacionavam. Porém, com o fim da relação, ela se afastou definitivamente e não a procurou mais.

Para o baiano, essa atitude foi a gota d’água: “Minha família deu atenção a ela quando veio para Salvador, e ela fez isso com minha filha. Essa foi minha mágoa maior. A gente terminou, e ela esqueceu da minha filha, não falava com ela. Mexeu com a minha família, vai tomar pau”.

Na entrevista, Compadre Washington chegou a alfinetar o atual marido da morena, Tony Salles, que atuou no grupo de 2002 a 2006. “Desde que ele começou na banda, eu nunca fui com a cara dele, e isso não teve nada a ver com Scheila”, lembrou.

Ele ainda explicou que Tony faz parte da sua família. “Isso foi bem antes, e olha que ele tem um parentesco comigo. Para mim, o artista tem que ser original, não gosto de artista que tem marra. E ele é marrento”, concluiu.

Atualmente, o marido de Sheila comanda os vocais da banda Parangolé.

Na ocasião, a dançarina reagiu às falas de Compadre: “Minha vida hoje é minha filha, meu marido e meu trabalho. Não vou ficar dando pano para a manga desta pessoa”.