Morre Missinho aos 64 anos, ex-vocalista e fundador do Chiclete com Banana

Morreu na manhã desta quinta-feira (16), Edmilson de Amorim Ferreira, mais conhecido como Missinho, aos 64 anos. Ele foi o primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana. O cantor e compositor estava internado no Hospital Geral Roberto Santos e faleceu de falência múltipla dos órgãos.

Missinho nasceu em 1962, em Salvador, na Bahia. O compositor foi responsável pelos hits “Lua Menina”, “Mistério das Estrelas”, “Olhos da Noite”, “Jamaica”, “Beijo Cigano”, dentre outros.

O artista fundou o Chiclete com Banana no início dos anos 80, quando ainda era chamada de Scorpions. No ano seguinte, o grupo ganhou o nome que conhecemos hoje.

Por conta de insatisfações pessoais, Missinho decidiu seguir carreira solo em 1986, passando seu posto de vocalista para Bell Marques. Como cantor, ele lançou dois álbuns e depois optou por trabalhar como produtor musical e manter uma vida mais reservada.

Por conta da sua importância para o axé, o cantor foi homenageado pelo Instagram oficial da banda Chiclete com Banana: “Foi bom o tempo que ele quis ficar no Chiclete com Banana. A sua participação foi de fundamental importância. Teve espaço para mostrar o seu talento, e mostrou”.

“Trouxe para nós a necessidade do autoral, compôs canções maravilhosas e executou seu instrumento com muita habilidade. Nos mostrou o lado do forró raiz e da importância dele”, continuaram.

“Missinho de Mistérios nas Estrelas, de Sementes e de tantas outras canções que fizeram a alegria de muitos. Que o seu som ecoe bem alto por todos os cantos, carregando sua poesia pelas esquinas da alegria e que seu novo caminho seja cheio paz e notas musicais que formem acordes de luz por onde passar”, finalizaram os integrantes da banda na publicação.