Ana Hickmann grávida? Apresentadora fala pela primeira sobre rumores de gestação

Ana Hickmann desfilou para uma marca de luxo na última semana, porém, um detalhe chamou a atenção dos presentes: uma suposta barriguinha saliente da apresentada, levando rumores de uma possível gravidez de Edu Guedes. O colunista Ricardo Feltrin chegou a conversar com convidados do evento que confirmaram a suspeita.

“Os modelos [das roupas] não eram tão marcados, falei com uma moça… Ela [Ana] tá namorando um grande chef, um cara que prepara as melhores iguarias, pode ser que ela tenha ganhado uns quilinhos. A moça disse: 'não parece que ela engordou, me parece que ela está com o corpo de quem está se preparando para engravidar, as mamas e o quadril brotaram”, revelou.

À Quem, Hickmann se manifestou sobre o assunto e negou a possibilidade de estar esperando um bebê. Ela revelou que “aconteceu tanta coisa nos últimos meses”, e, que acabou “ganhando uns quilinhos a mais”, mas que estava bem e focada no trabalho, na vida e tranquila em relação ao corpo.

“Está tão gostoso. Planos existem sempre, mas quero deixar a vida levar um pouquinho mais”, disse a apresentadora, não descartando a possibilidade de formar uma nova família com o chef.