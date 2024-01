BBB 24: Menos é Mais, Péricles e Soweto comandam a primeira festa

Nesta quarta-feira (10) acontecerá a primeira festa do BBB 24, com os grupos Menos é Mais e Soweto, com o cantor Belo, e Péricles. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt logo depois da formação do paredão de ontem. Animado, o apresentador brincou e disse que ia até começar a ensaiar os passos de dança para mostrar no programa de hoje aos telespectadores.

"Amanhã tem mais BBB. Festa das boas. O pagode vai rolar solto com Menos é Mais, Soweto e Péricles", disse o jornalista.

Esse é o segundo ano consecutivo que a banda formada por Duzão, Gustavo Goes, Jorge Farias, Paulinho Felix e Ramon Alvarenga se apresenta no reality show. Na edição do ano passado, o vocalista do grupo inclusive desafiou os participantes com uma "dancinha".

Péricles comemorou a participação no programa nas redes sociais e prometeu um show animado. "Estarei na primeira festa do BBB, que honra. Vamos curtir e aproveitar muito. Será uma noite linda", escreveu.