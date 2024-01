BBB 24: Marcus Vinícius comemorou aniversário de 30 anos em turnê de Beyoncé na Suécia

O paraense Marcus Vinicius, anunciado como participante do “Pipoca”, no BBB 24, na última sexta-feira (5), passou o aniversário de 30 anos na estreia do show de turnê da Beyoncé, em Estocolmo, na Suécia, em maio de 2023. Natural de Belém, ele viajou especialmente para encontrar a cantora norte-americana.

VEJA MAIS

Em uma publicação feita no Instagram, Marcus falou sobre como foi vivenciar esse momento: “Foram duas noites de abertura da tour da maior artista viva. Eu não acredito em sorte, mas se acreditasse diria agora: ‘Que cara sortudo que sou’. Gratidão por ver de perto a artista que mais toca meu coração fazendo história, como sempre”.

E essa não é a primeira vez que o comissário de bordo vai ao encontro de Beyoncé. Em 2015, Marcus foi ao show da cantora pop e apareceu diversas vezes nas filmagens, inclusive, um dos trechos foi compartilhado pela artista em seu Instagram.

Registro do momento em que Marcus Vinicius aparece no show de Beyoncé em 2015 (Reprodução/ Stories)