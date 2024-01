BBB 24: Gil do Vigor elege paraense Marcus Vinicius como seu crush da edição: ‘Tô apaixonado’

A dinâmica do Big Brother Brasil 24 ainda não começou, mas já tem participante balançando o coração de ex-BBB, sugerindo um possível match no futuro. É o caso do paraense Marcus Vinicius, do Grupo Pipoca, que ao ser anunciado, na última sexta-feira (5), como um dos que participarão do jogo, despertou o interesse de Gil do Vigor.

Gil e Tati Machado estavam comentando a lista de participantes do BBB 24, ao longo do “Maratona Big Day”, quando o ex-brother não perdeu tempo e revelou uma suposta paixão pelo comissário de voo ao vê-lo em sua apresentação.

“Eu tô apaixonado. Ele é muito lindo, simpático, ai Brasil!”, Gil brincou, arrancando risadas dos envolvidos na transmissão.

Assista ao vídeo:

A outra Pipoca que também conquistou o carisma de Gilberto foi Leidy Elin. "Eu era assim também. Comigo, tá fechado, a gente tá fechado", comentou o ex-BBB.