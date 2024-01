BBB 24: Marcus Vinicius teria aplicado golpes em suspostos ex-namorados

A repercussão do Big Brother Brasil 24 está dando o que falar. Na última sexta-feira, 5, após o anúncio dos participantes confirmados no reality, dois supostos ex-namorados de Marcus Vinicius viralizaram em vídeos falando mal do comissário de bordo. Um deles afirma ter sofrido golpes de Marcus e diz que o brother lhe deve R$ 3 mil.

VEJA MAIS

Segundo o ex-namorado, Gleisson Baruch, o paraense "o destruiu". “Acabou comigo. A gente ficou junto mais ou menos por três anos, entre idas e vidas, foi um caso de amor muito intenso, eu me apaixonei por essa pessoa, caí no conto de fadas que não existia”, iniciou ele. No vídeo, o suposto ex do novo BBB diz que até mesmo empréstimos de R$ 10 mil fez, e que Marcus não pagou totalmente os valores. "A pessoa sempre queria me extorquir, desde o começo do relacionamento, tudo queria que eu pagasse", desabafa.

Outro rapaz, identificado como Maycon Demétrio, também fez vídeos expondo supostas mentiras contadas pos Marcus no vídeo de apresentação. “Primeiro diz que vende empada, pra se sustentar e tudo mais: mentira. Depois disse que passou 13 anos se inscrevendo [para o BBB]: mentira. Ele tem 30 anos, faz as contas. Há 13 ainda era de menor. Sempre teve tudo do bom e do melhor porque a avó dava, e a família sempre teve uma casa bonitona, bonita é aqui perto de casa. Aí vem dizer que passou dificuldade?”, ironiza.