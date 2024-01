BBB 24: Paraenses anunciados no reality já contracenaram juntos em espetáculo teatral de Belém

O Big Brother Brasil 24 já começou dando o que falar nas redes sociais! E dessa vez, o público vai contar com dois paraenses na casa mais vigiada do Brasil. A atriz e bailarina Alane Dias e o comissário de voo, Marcus Vinícius foram anunciados na última sexta-feira, 5, para disputar o prêmio mais cobiçado do país.

Porém, o mais curioso é que essa não será a primeira vez que a dupla vai se unir em algum projeto. Os dois já dividiram o mesmo palco em Belém do Pará, ao realizarem juntos o espetáculo "Tieta", produzido pela escola "Siga Teatro".

Ao serem informados da confirmação, o perfil da escola no Instagram prontamente mostrou apoio aos dois alunos e artistas. "Essa foto é bastante representativa! Onde a gente poderia imaginar que em um mesmo @bbb dois alunos que passaram por nós, estariam juntos? @marcus.vib e @alanediax estamos assimilando tudo e tentando responder todos, porém, uma coisa é muito clara: Nossa torcida está com vocês! Dois artistas do Norte que com certeza vão muito longe! Ah, a foto é foi um click despretensioso durante um ensaio de “Tieta”, espetáculo onde fizeram o Padre e Tieta, respectivamente. O mundo é de vocês! #bbb #bbb24, dizia a legenda da postagem.