BBB 24: paraense Marcus Vinicius, do Grupo Pipoca, namorou mulher chamada Madonna

O paraense Marcus Vinicius, de 30 anos, que entrou no BBB 24, é fã declarado de cantoras internacionais, como por exemplo, Beyoncé e Lady Gaga. E uma das curiosidades que mais chamam atenção do comissário de voo é que essa paixão não ficou apenas no mundo musical. Isso porque, ele revelou que já namorou uma mulher de nome Madonna. “Até para namorar mulher, teve que ser com nome de diva pop”, brincou.

Natural de Belém, Marcus utiliza suas redes sociais para compartilhar registros de viagens e também de shows que costuma ir. Um dos últimos registros do paraense foi da turnê da banda mexicana RBD no Rio de Janeiro em novembro de 2023. Na publicação, ele escreveu: “Marcus de 12 anos está feliz demais, gente”. Confira:

Quando escolheu sua playlist que tocará durante a edição do programa, o comissário de bordo também deixou claro sua preferência pelas cantoras Anitta, Ivete Sangalo e Luísa Sonza.