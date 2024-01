BBB 24: Marcus Vinicius critica sotaque de Isabelle, que é do Amazonas

O brother Marcus Vinicius afirmou, durante uma conversa com a participante Beatriz, que acha que a sister Isabelle estaria forçando sotaque e gírias para levantar uma bandeira de regionalidade com o estado do Amazonas.

No bate-papo, o paraense disse que ele e Alane se incomodaram com as atitudes da amazonense. Por serem da região norte, eles sentiram que Isabelle poderia estar forçando expressões para parecer algo que ela na verdade não é.

“Eu ainda to na duvida...eu gosto dela, só que eu fico na dúvida se ela é realmente desse jeito, na vida, tão regional assim, de falar as gírias regionais como ela fala toda hora, ou se ela ta querendo jogar essa bandeira pra forçar um pouquinho e ganhar”, relatou Marcus.

Na internet, alguns perfis das redes sociais criticaram a atitude de Marcus e fizeram comparações com situações que a Juliete sofreu, no BBB21.

“o gil se incomodando com a juliette era assim”, afirmou um usuário

“É pq além de serem da capital, nem no Pará eles moram. A Isabelle tem a regionalidade do Baixo Amazonas”, relatou outro perfil.

“A mulher é indígena, eles amam fala da sua cultura. Acho tão necessário a Isabelle”, comentou outro internauta.