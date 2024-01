BBB 24: Estilista de Soure fez o vestido marajoara que Alane usou no programa

A paraense Alane Dias segue estampando a cultura do estado do Pará no Big Brother Brasil. No programa de ontem (10), a sister usou um vestido marajoara confeccionado pela loja Cañybó, localizada em Soure, e ganhou muitos elogios nas redes sociais. A dona da marca, Rosilda Angelim, comemorou ao ver uma de suas criações em rede nacional e contou que a atriz adquiriu a vestimenta no Círio de 2023.

Natural de Soure, Rosilda trabalha há anos no mercado da moda paraense e conta que a sensação de ver a peça no programa foi de muita felicidade. Segundo a empreendedora, o modelo foi lançado no início de dezembro e ganhou o nome de "Casa de Negro".

"Alane é uma querida. Ela adquiriu o vestido no ano passado, durante o Círio de Belém, e apareceu ontem no Big Brother. Vocês não têm noção do que foi isso para a marca. Foi grandioso. Além de mostrar a nossa peça, genuinamente marajoara, ela mostrou a nossa cultura."

A empreendedora também elogiou o fato de Alane exaltar a cultura nortista dentro do reality show, como as danças tradicionais do Pará, as gírias, e a moda. "Essa menina vai dar o que falar no Big Brother. Ela está mostrando [a cultura], não está com vergonha de nada", disse.

O vestido escolhido pela paraense foi a primeira unidade da peça que saíu da loja na cor vermelha. Em sua barra, ele possui um desenho que faz parte do grafismo marajoara. Na época, Alane havia comprado camisas da loja e ganhou o modelo usado no programa, um presente dado por Rosilda.

Nos stories, a atriz publicou um vídeo dançando carimbó com uma das blusas da empreendedora. Ao bater a marca de 50 mil seguidores no Instagram, a bailarina fez uma postagem na qual aparece tomando tacacá e usando o vestido "Casa de Negro", embalado pela música "No Sabor Do Beijo, de Dona Onete. Confira:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)