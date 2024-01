BBB 24: MC Bin Laden presenteia Luigi com tênis e emociona a web

Na manhã desta quinta-feira (11), um gesto de generosidade que aconteceu no Big Brother Brasil 24 emocionou a web. MC Bin Laden, integrante do grupo Camarote, surpreendeu ao presentear Lucas Luigi, do grupo Pipoca, com um tênis.

No vídeo que está viralizando, o funkeiro chama Luigi até o quarto e entrega o presente ao brother. "Não é um bagulho de jogo, de nada, é de coração mesmo. Fica entre nós. Você é brabo, cara", disse.

A emoção toma conta do ambiente, e Luigi não consegue conter as lágrimas diante da atitude do cantor. "Cê vai me fazer chorar muito", disse emocionado. Ao final da conversa, os dois se abraçaram e seguiram para outro cômodo da casa.

A repercussão nas redes sociais foi imediata, com internautas elogiando a atitude de MC Bin Laden. "Quando o BBB altera a química do cérebro das pessoas. Nossa, que lindo", escreveu uma. "Quando o ser humano vem de baixo e sabe da dor do próximo é assim! Parabéns!", disse outro, enaltecendo o gesto de solidariedade do participante.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)