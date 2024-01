BBB 24: Yasmin Brunet reclama da dificuldade de lavar partes íntimas no banho

Yasmin Brunet reclamou da falta de privacidade para tomar banho no BBB 24. A modelo filha de Luiza Brunet, que tem se destacado no reality show, afirmou que só tem ido para debaixo do chuveiro para que as pessoas não pensem que ela é "porquinha".

Em bate-papo com Wanessa Camargo no quarto Magia, a modelo afirmou estar "odiando" tomar banho no programa. "Ai cara, juro, estou odiando tomar banho aqui. Só estou tomando banho porque tô sendo filmada. Juro, cara", declarou.

Camargo concordou a mesma dificuldade. Ambas lembraram de Viih Tube, que ficou conhecida por não tomar banho no BBB 21. "Agora eu te entendo Viih Tube. Eu total te entendo Viih Tube. Por que eu te julguei algum dia na minha vida? Se te chamei de porquinha eu não me lembro", brincou Brunet.

A modelo disse que está tendo muita dificuldade para lavar suas partes íntimas. "Porque, assim, cara é muito ruim tomar banho de bíquini, put* que pari*. Eu tô metendo minha mão na minha perereca, tipo, com gente olhando fora, com gente olhando dentro, com gente olhando do outro lado do vidro. É muito difícil lavar a perereca", falou.