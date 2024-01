BBB 24: o que rolou na madrugada desta quarta-feira, 10? Primeira festa, paquera, choro e jogo

Na noite desta quarta-feira (10), aconteceu a primeira festa do Big Brother Brasil 24 para animar a casa com muita dança, paquera e até choro. Os participantes também aproveitaram a noite para fazer suas primeiras movimentações no jogo com algumas conversas sobre estratégia. Confira tudo o que rolou.

VEJA MAIS

Shows

Os shows de Menos é Mais, Soweto e Péricles foram um dos pontos altos da festa. Os participantes se emocionaram com as músicas dos artistas e até choraram. Belo também fez uma participação especial no show do Menos é Mais.

A entrada do cantor no palco da casa mais vigiada do Brasil foi um momento memorável, com ele descendo do teto em uma plataforma.

Clima de paquera

O clima de paquera também rolou solto na festa. Nizam e Alane dançaram juntos e trocaram olhares durante a noite. O brother chegou a fazer uma investida, mas a sister disse que não quer fazer casal na casa. Ele também dançou coladinho com a manauara Isabelle e alguns brothers levantaram a possibilidade de um casal.

Juninho também demonstrou interesse em Leidy Elin. O motoboy perguntou à sister se ela estava solteira. Porém, após conversar com outros participantes, ela revelou ter uma "pessoinha" fora do reality.

Nizam pegador?

Em conversa com Yasmin Brunet, Giovanna afirmou que não entrou no BBB 24 para fazer triângulo amoroso. A emparedada disse que não tem nenhum interesse em ficar com um homem que esteja comprometido. As duas sisters comentaram sobre o interesse de Nizam em várias mulheres, principalmente em Alane.

Yasmin acredita que o brother está tentando seduzir a sister, mas que ela não vai cair nessa. "É que ela é muito nova, ela tem 20 ou 21. Eu acho que rola uma atração, mas eu não sei se ele vai agir nisso porque ela é muito nova", declarou.

As emparedadas ainda repercutiram sobre as atitudes de Nizam de querer formar casal. "Ele naquele negócio de escolher os caras [do Puxadinho], ele também não quis escolher os bonitos, porque ele queria ser o mais bonito da casa", disse Giovanna. Yasmin então disparou: "O ideal seria ninguém dar em cima dele", disse.

Papo sobre jogo

Davi resolveu ter uma conversa sobre jogo durante a festa com Maycon, que está no paredão com Giovanna e Yasmin. O motorista de aplicativo revelou sua intenção de votar no cozinheiro escolar. "Se hoje eu tivesse a oportunidade de colocar uma pessoa no Paredão eu botaria você", disse Davi.

Maycon, no entanto, não se abalou e declarou que está no BBB para jogar. Ele afirmou que não quer ganhar, e sim viver tudo até o último dia. Após ser questionado sobre não querer ganhar, Maycon saiu aparentemente irritado da conversa.

Choro e apreensão

A pressão do primeiro paredão está sendo muito grande para Maycon. O brother chorou diversas vezes durante a festa e até após ela acabar. Fernanda tentou consolar, mas ele estava muito abalado. "O jogo não é nosso, é do Brasilzão. Entrega", declarou Fernanda abraçando o colega. O cozinheiro escolar afirmou que está com medo de sair do reality no primeiro paredão.

O resultado do primeiro paredão do BBB 24 será nesta quinta-feira (11) durante o programa ao vivo, na TV Globo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)