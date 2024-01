BBB 24 terá dinâmica acelerada hoje com eliminação, veto e prova do Líder

O Big Brother Brasil 24 (BBB24) se despedirá hoje do primeiro participante a deixar a programa. A casa mais vigiada do Brasil terá um dinâmica dupla nesta quinta-feira (11). Além do resultado do paredão entre Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna, um novo líder passará a reinar na casa a partir de hoje também.

Logo após a Eliminação, os brothers e sisters irão disputar mais uma Prova do Líder. Como Deniziane ganhou a última prova, ela terá o Poder do Não, que dá o direito de vetar uma pessoa da prova.

Entenda a dinâmica nesta quinta-feira (11):

Programa começa por volta de 22:25, após a novela Terra e Paixão

Votação será encerrada no momento que o apresentador Tadeu Schmidt anunciar

Eliminação será ao vivo

Após a Eliminação, Tadeu chama participantes para a Prova do Líder