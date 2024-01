Vinícius Rodrigues terá bolsa atleta de R$15 mil mensais suspensa por participação no BBB 24

O atleta paralímpico Vinicius Rodrigues deve ter o benefício de Bolsa Atleta suspenso pelo Ministério do Esporte devido à participação no BBB 24. Atualmente, o medalhista recebe pelo 'Bolsa Pódio' cerca de R$15 mil por mês.

Segundo a Secretaria Nacional de Alto Desempenho, o órgão não foi notificado pelo velocista de 29 anos sobre a participação no reality show da Rede Globo, que estreou na última segunda-feira, 08.

“Soubemos por meio da mídia, e o atleta será notificado para no prazo de 10 (dez) dias nos informar se realmente irá participar do programa, caso confirme sua participação o pagamento do benefício será suspenso, tendo em vista que não cumprirá o plano esportivo aprovado”, informou o comunicado do Ministério do Esporte.

Ainda de acordo com a nota, a entidade afirma que, “caso a permanência dele no reality seja curta e ele saia logo, ele tem condições de pedir a retomada do auxílio”.

Vinícius Rodrigues

Vinícius Rodrigues entrou no BBB 24 como integrante do grupo ‘Camarote’. O velocista venceu uma medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 ao alcançar o pódio no Japão nos 100 metros da classe T63, destinada a atletas amputados de perna acima do joelho.

Em 2019, quebrou o recorde mundial da mesma prova, mas em uma competição realizada no Brasil, a abertura do Open Loteria Caixa de Atletismo e Natação, em São Paulo. Na prova, o atleta fez 11s95.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)