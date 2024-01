BBB 24: 'Não quero ganhar', diz Maycon sobre prêmio milionário do reality show

Um dos emparedados do primeiro paredão do Big Brother Brasil 24, Maycon disse na madrugada desta quinta-feira (11) que não deseja ganhar o prêmio de possíveis R$ 3 milhões do reality show. Em uma conversa com o participante Davi durante a festa, o cozinheiro declarou que nunca disse em querer ser o vencedor do programa, mas sim permanecer na casa até a final do BBB 24. Assista:

"Eu vou ficar felizão de perder para você. Do fundo do meu coração, eu não vim ganhar essa p*rr*. Eu não vim ganhar essa p*rr*. Eu não disse em nenhum momento da minha vida que eu vim ganhar essa c*r*lha. Eu quero ficar aqui até o último dia. Eu vim realizar meu sonho. E meu sonho é permanecer dentro dessa casa", disse Maycon, que parecia estar alterado com Davi.

Davi questionou o motivo do merendeiro estar em um reality show e não querer ganhar o prêmio de possíveis R$ 3 milhões. No entanto, Maycon desconversou e saiu do cômodo para voltar à festa no jardim.

Maycon enfrenta o primeiro paredão do BBB 24 ao lado da pipoca Giovanna e a camarote Yasmin Brunet. O público deverá votar em quem quer que fique no programa. Sendo assim, o menos votado deixará a casa na noite desta quinta-feira (11).

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)