BBB 24: Gil do Vigor critica fala homofóbica de Davi

O ex-BBB Gil do Vigor se posicionou nas redes sociais sobre recentes falas consideradas homofóbicas do participante Davi, que entrou numa discussão tensa na madrugada desta segunda-feira (15). Após a formação do novo paredão, Davi ficou muito irritado e disparou para Nizam: “Eu sou homem, seu p#ta!...eu sou homem nessa desgraça. Não sou viado!”.

A fala repercutiu mal e foi criticada por Gil do Vigor, que disse não ser mais tolerável palavras como essas em 2024.

“Em pleno 2024 não podemos normalizar q frase “sou homem, não sou viado” como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto!”, publicou o influencer.

Após a discussão na casa, Davi foi alertado pelo brother Michel, que apontou a problemática nas frases proferidas pelo motorista de Uber. Diante dos apontamentos, Davi pediu desculpas por usar o termo homofóbico.

Apesar da grande repercussão de suas publicações na internet, Gil do Vigor afirmou que não irá mais comentar sobre o BBB nas redes sociais. Em um post, ele declarou que somente no programa de Ana Maria Braga ele irá expor opiniões.

“Irei se ausentar de comentar BBB, deixarei para comentar com a Ana Maria apenas. Motivos: Quero Paz! Pronto, agora o seguinte, do mesmo jeito que entretenimento possui alcance absurdo, vamos apoiar o projeto que estou de fazer vídeos sobre educação financeira, vamos divulgar… Beijos!”