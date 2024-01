BBB24: Beatriz declara voto em Lucas Henrique, 'você é meu grande alvo'

Depois de ser indicada pelo novo Líder Lucas Henrique, Beatriz conversa com o brother. Ela diz que não esperava receber o voto dele, e afirma que, se ganhasse o Líder, ele não teria sido uma opção para ela. Durante o papo, o Líder diz que ela nunca o procurou para conversar.

Segundo Lucas, "você nunca veio atrás de mim para conversar, Bia. A gente conversa porque a gente acaba estando no mesmo espaço, mas porque eu cheguei e eu pergunto", diz o professor. "Você fala comigo, mas você não busca essa conversa comigo", continua. Beatriz insiste que fala com o brother, mas ele diz que ela não para "20 minutos" para falar com ele.

"E você baseia o seu voto nisso, Lucas?", pergunta a siter. "Sim", responde o brother. "Parabéns. Porque, pra falar a verdade, se eu pego a liderança, você é uma pessoa que eu não ia indicar, e não ia votar em você", responde a vendedora.

O papo entre eles continua, e a sister diz que ficou feliz pelo brother ter ganhado a liderança. "Eu ainda pensei, se o Michel ganhar eu vou ficar feliz, se um dos meninos que é do puxadinho ganhar, se a Raquele ganhar eu também estaria muito feliz. Mas a idiota sou eu que criei expectativa. Porque eu achei que jamais você iria me indicar. Você é meu alvo agora", confessa.