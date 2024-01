BBB 24: o que rolou na madrugada desta segunda, 15? Alvo declarado, treta e fofoca

O Big Brother Brasil 24 está em modo turbo e dando o que falar. Após a eliminação de Thalyta, um novo Paredão já foi formado, desta vez com Beatriz, Davi e Pizane. O motorista de aplicativo não ficou muito contente por estar pela segunda vez seguida na berlinda, mas o que o deixou estressado mesmo foi saber como o seu nome se tornou uma opção de voto.

Ao longo da madrugada, os brothers ofereceram gritaria, briga e dedo na cara. Além disso, houve um pedido de desculpas e alvo declarado. Durante a formação do Paredão, seis brothers foram vetados de votar no confessionário: Nizam, Rodriguinho, Juninho, Luigi, Raquele e Matteus. No final da votação, os brothers se reuniram para mandar um participante direto para o Paredão. O escolhido foi Davi, que foi atrás de entender o que tinha acontecido. Ao questionar Raquele, a doceira revelou que apenas ela e Matteus não tinham a intenção de votar no baiano, mas acabaram cedendo.

Treta após votação

Após a formação, uma grande briga entre Davi e Nizam se instaurou na casa. Logo após a discussão entre os brothers, ainda na área externa da casa, Yasmin declarou que o baiano está sendo perseguido e que ele não deveria ter ido para esse Paredão. "Mandaram muito mal de botar alguém que acabou de voltar", disse. Além disso, sister acha que baiano volta da berlinda.

Depois da briga, Isabelle aconselhou Davi a se acalmar. "Chega, você já falou tudo o que você queria", disse a sister no Quarto Fada. O brother, no entanto, seguiu chamando Nizam de falso. "Chega. Já falou o que você queria falar, todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe sua percepção sobre ele. Ficar falando agora vai tornar isso contra você", completou Isabelle.

Pedido de desculpas

Após toda confusão causada pela fofoca envolvendo Vanessa Lopes, Alane sentou para conversar com a sister e se desculpou por ter se metido nessa história. "Quando me falaram essa situação do espelho, eu te dei essa dica porque, pra mim, foi uma dica de coração, pensando que o Brasil poderia te olhar e pensar isso de ti também", explicou. Mais tarde, em conversa com Marcus Vinicius, Beatriz e Deniziane, Alane explicou que ficou com receio de se queimar com Nizam anteriormente, mas que não irá agir dessa forma daqui em diante. "Eu era submissa a macho e eu não vou mais ser", prometeu.

Alvo declarado

Lucas Henrique se tornou Líder e indicou Beatriz ao Paredão. A vendedora não gostou e fez questão de reclamar. "Se eu sou um alvo para você, você poderia ter demonstrado [...] Você não demonstrou. Não criasse proximidade", disse. Em seguida, o professor respondeu que não a via como um alvo. "Você me colocou no Paredão direto. Se eu não sou seu alvo, eu sou o quê?", questionou a sister.