BBB24: Alane observa Nizam de longe e faz comentário sobre aproximação com sisters, 'não é do bem'

Alane, Beatriz, Deniziane, Marcus Vinicius e Leidy Elin estavam na área externa da casa do BBB 24 conversando. Por um breve momento, eles se distraem com os brothers que estão do outro lado do jardim. Alane, então, observa os participantes de longe e faz um comentário sobre Nizam.

"Quando o Nizam está próximo da Pitel e da Nanda só mostra que gente que não é do bem se une, né", diz a bailarina.