Rodriguinho diz que Alane 'só deu uma desmaiadinha' e que está incomodado com as intrigas

O cantor Rodriguinho desabafou com os colegas de confinamento e reclamou das intrigas do BBB 24 por estarem tomando, nas palavras dele, "repercussão desproporcional".

O pagodeiro pontua algumas situações que estão lhe incomodando e uma delas foi o desmaio da paraense Alane. "Não dá pra eu me preocupar com o Nizam, que está p**to porque a menina [Alane] desmaiou ali. Ah, vá cagar no mato! Tudo fica gigante. Meu Deus, quando ela caiu... Meu Deus, parecia o C.S.I.! Gente, mas ela só deu uma desmaiadinha", minimizou o cantor.

"Eu estou de saco muito cheio. Já não estou mais conseguindo disfarçar. Não tenho paciência. Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida é o meu tempo, e o meu tempo está sendo desperdiçado com m**da. Só que, aqui, a gente só tem m**da", acrescentou.