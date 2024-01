BBB 24: Rodriguinho critica Isabelle e comenta que sister 'só sabe falar de boi'

Em menos de uma semana, o cantor Rodriguinho, se envolveu em grandes polêmicas na madrugada deste sábado (13), no Big Brother Brasil 24. Em conversa com alguns brothers no quarto do líder sobre a participante Isabelle, o pagodeiro revoltou os internautas após um comentário sobre a amazonense e foi acusado de xenofobia.

VEJA MAIS:

Essa nova polêmica do pagodeiro começou quando o atleta Vinicius Rodrigues explicou que se identificava com a sister, a achando parecida com ele em muitos aspectos. E Rodriguinho buscou entender o que os dois colegas tinham em comum.

"O que? Você gosta de Boi-Bumbá também? Ela só fala isso. Ela só canta música do boi-bumbá", declarou o líder da semana.

Lucas Pizane, que também estava na conversa, retrucou: "Mas você nem conversa com ela, como você sabe do que ela fala?", questionou. "Eu vejo", disse Rodriguinho.

Após a fala do cantor viralizar na web, internautas criticaram a postura do brother e apontaram o comentário como xenofóbico. "Realmente, os realities servem para tirar a máscara de muita gente, Rodriguinho decepção!", lamentou uma.

Na noite anterior, após vencer a prova do líder, outra fala xenofóbica de Rodriguinho também virou polêmica. Ao indicar Isabelle para o monstro da semana, chamou a sister de índia. Fora do ao vivo, a cunhã poranga corrigiu o cantor.

"Puro suco da xenofobia", declarou outra. "Rodriguinho acabando com a carreira", comentou uma terceira. E ainda durante a madrugada de sábado (13), ele revoltou a web ao falar sobre o corpo de Yasmin Brunet. "Já foi melhor", disparou ele, na ocasião.