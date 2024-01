BBB24: entenda a treta entre Rodriguinho e Davi

Davi e Rodriguinho tem protagonizado um desentendimento os últimos dias na casa do BBB. Tudo começou na primeira votação aberta da edição, quando Davi declarou o seu voto no cantor e justificou que ele não estava 100% dentro do jogo.

VEJA MAIS:

"Eu vejo que ele, às vezes, se afasta muito da galera, fica mais de canto, observando. Não chega a se inteirar, participar", disse Davi na justificativa do voto.

Na quinta-feira (11), Rodriguinho foi coroado Líder e, desde então, a troca de farpas entre os dois só se intensificou. De um lado, Davi criticou o estilo de jogo do cantor, enquanto, do outro, Rodriguinho se mostrou incomodado com a fala do motorista de aplicativo durante o programa ao vivo de sexta-feira (12).

Após a conquista do líder, o programa estreou a dinâmica 'Na Mira do Líder'. Nela, Rodriguinho precisou entregar três munhequeiras para os participantes que estavam no seu alvo e, na dinâmica, o primeiro escolhido foi Davi.

Davi já desconfiava que poderia ser a primeira indicação de Rodriguinho no BBB 24. Durante uma conversa com Isabelle, ele desabafou que estava "claro" que seria indicado à berlinda, e aproveitou para opinar sobre a decisão de escolha do Líder: "Agiu com emoção e não estratégia. Ele não é um bom jogador".

E veio aí! O Paredão foi formado durante o programa ao vivo desta sexta-feira (12). Entre os três participantes que receberam pulseiras e estavam na mira de Rodriguinho, o escolhido para encarar a berlinda foi Davi.

"Eu já estava com meu voto escolhido, e seria no Davi. [...] Eu não tinha ninguém para votar nessa primeira semana. Gosto de todo mundo, inclusive dele, porém meu critério de votação nele foi porque ele votou em mim na primeira vez. Ele me deu um motivo", justificou o pagodeiro.

O brother baiano também não perdeu a oportunidade de retrucar e dar aquela alfinetada no cantor. "Acho que o voto do Rodriguinho foi um voto com muita emoção e sem nenhuma estratégia de jogo, e isso faz dele um péssimo jogador para mim", disparou.

E a troca de farpas rolou solta depois do ao vivo! Rodriguinho chamou Davi de "folgado", disse que não queria mais olhar na cara do brother e ainda falou que sabia dar mais "show" que ele! Davi, por outro lado, se mostrou bastante confiante com sua justificativa no ao vivo.

Ao longo da madruga, Rodriguinho também procurou alguns brothers para conversar sobre a treta com o motorista, e não deixou de criticar o posicionamento do brother no game.