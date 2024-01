BBB 24: Alane arranca pele do pé com o dente; entenda os riscos

A sister paraense, Alane Dias, foi flagrada pelas câmeras da casa do BBB 24 arrancando uma “pelinha” do pé com a boca. Essa não é a primeira vez que uma participante do reality aparece colocando o pé na boca. Na edição passada, Paula também protagonizou a mesma cena, roendo as unhas do pé.

Por que roer as unhas faz mal à saúde?

Parece inofensivo, mas mordiscar as unhas das mãos ou dos pés, pode fazer mal à saúde. Ao as unhas na boca, o principal risco é se contaminar o organismo com centenas de bactérias e vírus, podendo causar desde uma infecção no sistema digestório e crises de diarreia a doenças como herpes, sapinho e faringite.